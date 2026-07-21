IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Senza se e senza ma La Spagna ha dominato e vinto con merito il Mondiale negli Usa...

Della finale dei mondiali di calcio ricorderemo più le novità - e, perché no, le anomalie - extracalcistiche, che le fini virtuosità tecniche o tattiche. Conoscete il mio pensiero: un antico e immacolato ponte unisce e unirà per sempre Napoli a Buenos Aires, e non era questo il tempo di lasciarlo. Quanto al sottoscritto un segreto cordone affettivo e uno culturale ed emotivo, pubblicamente dichiarato, mi obbligavano a guardare con più affetto la Albiceleste delle Furie Rosse. Ma il campo è un'altra cosa. Là contano valori che con i sentimenti non c'entrano niente. E quello del MetLife Sradiun di New York ha detto Spagna, senza se e senza ma.