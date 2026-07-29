Napoli, Scampia: droga, soldi e proiettili in casa Carabinieri arrestano un 25enne

I carabinieri della stazione carabinieri di Scampia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di 2 mezze placche e 12 stecche di hashish, 24 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 2 involucri con dentro la droga ancora da ripartire, materiale per il confezionamento e 2 mila e 670 euro circa, in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

All’interno dell’abitazione anche 46 proiettili. Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.