Napoli 100, la festa per il Centenario azzurro: i dispositivi di circolazione

Un secolo di passione tinta d'azzurro. Il Napoli si prepara a celebrare con i propri tifosi il traguardo dei 100 anni con due eventi: uno organizzato dal tifoseria ed un altro dalla società e dalle isitituzioni locali. In merito ad entrambi gli eventi il Comune di Napoli ha diramato i dispositivi temporanei di circolazione per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.
La manifestazione “Napoli 1926-2026. Un Secolo di Passione” è in programma per venerdì 31 luglio e per sabato 1° agosto ed interesserà il centro cittadino. Il percorso del corteo di Napoli 100 va da Piazza Carità a Piazza del Plebiscito, con un Pizza Village organizzato a Piazza Municipio.
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Centenario Napoli: i dispositivi temporanei di circolazione
Di seguito quanto disposto dal Comune di Napoli in relazione alle principali modifiche alla circolazione.
- Dalle ore 8.00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto: divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.
- Dalle ore 8.00 di sabato 1° agosto: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.
- Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto: divieto di transito nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno; in via Solitaria (con eccezioni previste dall'ordinanza); in via San Carlo; in via San Nicola da Tolentino; in Rampe Brancaccio. Istituzione del senso unico di circolazione in: piazza Carolina (direzione via Chiaia); via Chiaia secondo le modalità previste dall'ordinanza.
- Dalle ore 17.30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo divieto di transito lungo il percorso: piazza Carità (partenza); via Toledo; via Santa Brigida; via Verdi; via San Carlo; piazza del Plebiscito. Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.