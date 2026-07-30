Arzano e Frattamaggiore: controlli della polizia negli esercizi commerciali Ecco che cosa è successo

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arzano e Frattamaggiore.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, hanno identificato 110 persone, di cui 27 con precedenti, controllato 40 veicoli e contestato una violazione del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato 3 esercizi commerciali e denunciato due persone, una per rappresentanza non autorizzata in attività commerciale sottoposta a licenza di polizia e, un’altra poiché sorpresa alla guida di uno scooter risultato provento di furto.

Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.