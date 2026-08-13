Scampia, blitz dei Noe: sequestrata ditta abusiva di rifiuti

Sequestrati 115 mc di rifiuti speciali e un'area di 800 mq

scampia blitz dei noe sequestrata ditta abusiva di rifiuti

Denunciato un imprenditore 39enne per gestione illecita

Napoli.  

Sulla carta risultava un’attività fantasma, un ramo d'azienda inattivo da tempo e privo di qualunque registro d'esercizio. Nella realtà, tra le strade di Scampia, faceva muovere quintali di scarti speciali al di fuori di ogni tracciabilità e norma di tutela ambientale. È quanto hanno portato alla luce i Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) insieme ai militari della Compagnia Napoli-Stella, nell'ambito di un'operazione mirata al contrasto dei reati ambientali e del traffico illecito di rifiuti nell'area metropolitana partenopea.

Il blitz dell'Arma: 115 metri cubi di scarti e un'area di 800 mq sequestrata

L'ispezione delle forze dell'ordine ha fatto scattare i sigilli in un impianto di circa 800 metri quadrati, completamente sprovvisto di autorizzazioni ambientali. All'interno della struttura, trasformata in un centro di stoccaggio clandestino, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 115 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui rottami ferrosi di varia natura accumulati senza misure di isolamento e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), altamente inquinanti se non trattati secondo i protocolli stabiliti dalla legge. L'intera area, insieme al materiale stoccato, è stata sottoposta a sequestro preventivo e affidata a un custode giudiziale in attesa delle disposizioni della Magistratura.

La denuncia dell'imprenditore: l'ombra della gestione illecita

A finire nei guai è stato il gestore del sito, un imprenditore napoletano di 39 anni. L'uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dinnanzi all'Autorità Giudiziaria delle accuse di gestione illecita di rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006)

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