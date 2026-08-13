Inseguimento a Casoria: 17enne senza patente si schianta dopo la fuga Alt ignorato e schianto: tre giovani denunciati

Una manovra repentina per eludere il controllo, l'accelerata a tavoletta nel pieno della notte e poi lo schianto ad alta velocità contro le barriere di protezione della arteria stradale. Poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia del sabato sera la bravata commessa da tre giovanissimi nel territorio di Casoria, culminata con un violento incidente e la successiva denuncia a piede libero per tutti gli occupanti del veicolo. L'episodio si inserisce nel quadro dei controlli straordinari del territorio predisposti dal Comando Provinciale dell'Arma per contrastare l'illegalità diffusa e la guida spensierata sulle arterie a scorrimento veloce dell'hinterland partenopeo.

La dinamica dell'inseguimento: da Piazza Dante alla Circumvallazione

Tutto ha avuto inizio nelle ore notturne nel cuore di Casoria. Una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un posto di blocco in Piazza Dante, ha notato un’utilitaria con tre persone a bordo procedere con atteggiamento sospetto. Al momento di intimare l'alt con la paletta d'ordinanza, il conducente dell'auto invece di arrestare la marcia ha spinto a fondo sull'acceleratore, dando vita a un inseguimento a velocità sostenuta. La corsa clandestina si è snodata per diversi chilometri verso la Circumvallazione Esterna di Napoli. Giunto all'altezza di una curva a scorrimento rapido, il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente contro il guardrail e terminando la corsa con le lamiere accartocciate.

Minorenni al volante e senza patente: scattano le denunce

Fortunatamente, nonostante la gravità dell'impatto, nessuno dei tre occupanti ha riportato ferite gravi. I militari dell'Arma, giunti immediatamente sul luogo dello schianto, hanno identificato i tre passeggieri scoprendo un quadro di totale irregolarità. Un ragazzo di appena 17 anni, sprovvisto di patente di guida perché minorenne e non in possesso dei requisiti di legge e un altro giovane di 17 anni e un ragazzo di 21 anni.

Per tutti e tre è scattata la denuncia a piede libero per fuga pericolosa, fattispecie che punisce le condotte capaci di mettere in grave sbaraglio l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare la proprietà del veicolo e l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento della guida.