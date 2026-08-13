Giallo a Napoli: donna bergamasca ferita alla testa in strada Trovata in via Santa Teresa degli Scalzi. Ricoverata al Cardarelli

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte nel cuore della città, lungo l'arteria che collega il centro cittadino alla zona collinare. Una donna di 47 anni, originaria della provincia di Bergamo, è stata trovata giacente a terra all'altezza del civico 76 di via Santa Teresa degli Scalzi, con un'evidente ferita lacero-contusa alla testa. Attualmente la donna si trova ricoverata presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli con una diagnosi di grave trauma cranico. La dinamica dei fatti resta avvolta nel mistero e non si esclude alcuna pista: dall'aggressione a scopo di rapina, al malore improvviso sfociato in una rovinosa caduta, fino all'ipotesi di un investimento stradale con omissione di soccorso.

Il soccorso in extremis e la corsa in ospedale

A notare il corpo riverso sull'asfalto è stato un passante che ha prontamente intercettato una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Napoli in transito nella zona. I militari, constatata la gravità della perdita ematica e le condizioni della donna, hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. I soccorritori hanno stabilizzato la 47enne sul posto prima di trasportarla d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici, che mantengono la prognosi riservata a causa del delicato quadro neurologico emerso dai primi accertamenti clinici.

Indagini a 360 gradi: caccia ai filmati delle telecamere

Sull'episodio stanno indagando a ritmo serrato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, a cui sono state affidate le attività investigative per ricostruire le ultime ore della vittima e fare luce su quanto accaduto. Gli investigatori stanno procedendo su diversi fronti. Da un lato l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza dei locali commerciali e degli impianti pubblici presenti lungo via Santa Teresa degli Scalzi e nelle strade limitrofe. Dall'altro si tenta di ricostruire il motivo della permanenza a Napoli della 47enne bergamasca e se al momento dell'incidente fosse in compagnia di qualcuno.