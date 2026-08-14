Atti osceni in luogo pubblico: denunciati tre uomini L'intervento della polizia locale ad Afragola

Continuano incessanti i controlli della polizia locale diretta dal colonnello Antonio Piricelli in alcune aree teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile e non, che in pieno giorno si appartano in alcune zone del territorio a poca distanza dal centro commerciale e dal cimitero comunale, un luogo dove vi è il transitano di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi.

Il dato allarmante è il continuo via vai di persone, che interagisce attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi in queste zone in intimità.

Durante le attività di controllo gli agenti hanno posto in stato di fermo prima un uomo ed una donna intenti a compiere atti contrari alla pubblica decenza, quest’ultima si dava alla fuga nei terreni e faceva perdere le sue tracce, ed a pochi passi due uomini cittadini di sesso maschile intenti a compiere atti osceni in luogo pubblico cittadini, tutti colti in flagranza di reato, i quali senza alcuna vergogna erano in intimità in Via Berlinguer non curanti delle persone che in pieno giorno ed alla luce del sole passavano per quel posto.

Immediatamente sono stati identificati e fatti ricomporre, al termine delle attività i tre cittadini dopo gli atti di rito sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.