La Polizia locale trova una pistola nascosta in un muro a Miano Via agli accertamenti balistici: nei giorni scorsi nuovo allarme sicurezza nel quartiere

La Polizia Locale ha rinvenuto e sequestrato una pistola nascosta all’interno di un foro ricavato in un muro nella zona di Miano. La scoperta è stata effettuata dal personale della Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Secondigliano.

L’arma, una Bruni modello 92 calibro 8 millimetri, originariamente una pistola a salve, era stata modificata per consentire l’utilizzo di proiettili veri.

Il rinvenimento assume particolare rilevanza alla luce dei recenti episodi di esplosione di colpi d’arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella zona, sui quali sono in corso indagini da parte delle Forze dell’Ordine. L’arma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti tecnici. In particolare, saranno eseguiti esami balistici e dattiloscopici finalizzati a verificare un suo eventuale utilizzo in precedenti episodi criminosi e ad acquisire ogni elemento utile alle indagini.

Ulteriori approfondimenti investigativi sono condotti dalla Polizia Locale per ricostruire la provenienza dell’arma e individuare le persone che ne avevano la disponibilità.