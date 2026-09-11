Napoli Bagnoli, blitz anti droga: carabinieri arrestano tre pusher Sequestrata cocaina e marijuana

Servizio anti droga nel quartiere Bagnoli per i carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia. A finire in manette 3 persone.

L’irruzione dei militari avviene in nottata. I carabinieri entrano in un appartamento di via Plinio. I 3 all’interno vengono sopresi e tentano di disfarsi della droga. Rompono le confezioni con dentro la cocaina gettandola in aria. La madre di uno dei 3 aggredisce un carabiniere prendendolo per il collo. Intervengono altri militari e viene ristabilita la calma.

I tre vengono arrestati. Sequestrati 220 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana, 7 sigarette intrise di stupefacente e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere mentre la donna è stata denunciata.