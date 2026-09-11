Napoli - Bologna, probabili formazioni: Allegri valuta il cambio di modulo

Possibile l'impiego dal primo di De Bruyne come contro l'Arsenal

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Napoli.  

Il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto a rimescolare le carte in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Bologna. L'assenza forzata di Alisson Santos — costretto allo stop da uno stiramento rimediato nella nottera europea contro l'Arsenal — apre scenari tattici inediti e spinge il tecnico a valutare un cambio di modulo rispetto al 4-3-3 visto finora.

Se la via della continuità spingerebbe verso soluzioni naturali come l'impiego di Lang o Neres sulle fasce, prende quota l'ipotesi di una rivoluzione tattica orientata verso il 4-4-1-1. Una scelta che permetterebbe di accentrare il talento e la qualità di Kevin De Bruyne, schierato da trequartista puro a supporto del centravanti Hojlund.

In questo ipotetico scacchiere tattico, la porta verrebbe affidata a Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva a quattro composta da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e uno tra Olivera e Spinazzola sulla corsia mancina. In mezzo al campo, la mediana vedrebbe Politano largo a destra e Vergara sulla fascia opposta, mentre in cabina di regia agirebbe Lobotka affiancato da uno tra Gilmour e Anguissa. Sulla trequarti, ecco la chiave di volta: De Bruyne libero di inventare alle spalle di Hojlund, chiamato a finalizzare il lavoro della manovra azzurra in un Maradona che attende risposte immediate.

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