Giugliano: maestra investita in centro, è grave Docente del Primo Circolo investita in piazza Gramsci da una Panda

Momenti di paura a Giugliano in Campania, dove una docente del Primo Circolo Didattico è stata investita da un'autovettura mentre attraversava la strada. L'episodio si è verificato poco prima delle 9 in piazza Gramsci, un'arteria nevralgica del centro cittadino, affollata in quegli stessi istanti da decine di passanti, pendolari e genitori diretti verso i plessi scolastici della zona.

La dinamica dell'impatto in piazza Gramsci

Secondo le prime risultanze investigative raccolte sul campo, la professoressa è stata travolta da una Fiat Panda mentre transitava all'altezza del delicato incrocio che unisce via Labriola e via Aniello Palumbo. L'urto è stato violento: la forza dell'impatto ha mandato in frantumi il parabrezza dell'automobile, la donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza prima di cadere pesantemente sull'asfalto. Le urla dei presenti hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei negozianti e dei residenti, che hanno dato l'allarme contattando la centrale operativa del 118. Sul posto è sopraggiunta d'urgenza un'ambulanza: i sanitari, dopo aver stabilizzato la ferita direttamente sul luogo dell'impatto, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Le condizioni della docente destano forte apprensione.

I rilievi e i nodi da sciogliere sulla sicurezza stradale

Sul teatro dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, incaricati di eseguire i rilievi tecnici di rito e di acquisire eventuali immagini dai sistemi di videor vigilancia presenti nella zona. Gli inquirenti dovranno ora far luce sulle esatte responsabilità e sulla dinamica del sinistro.