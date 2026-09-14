Bloccato con 34 involucri di cocaina e crack: arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 28enne, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amerigo Vespucci, hanno notato il predetto confabulare con altri soggetti per poi tentare di allontanarsi, accortosi della presenza degli operatori.
I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 34 involucri di cocaina/crack del peso complessivo di circa 8 grammi.