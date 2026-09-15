Napoli: donna lancia una borsa dalla finestra ed ecco la sorpresa

Rione Don Guanella, Scampia. I carabinieri della locale stazione stanno effettuando un servizio ad hoc. E’ tutto pronto, per entrare quando qualcosa attira la loro attenzione.
Un borsa vola dalla finestra. Arriva proprio dall’abitazione del mirino dei militari, che recuperato tutto ed entrano.
Ad aprire la porta c’è una 39enne, già nota alle forze dell’ordine. Nella borsa: un chilo e 200 grammi di cobret già suddiviso in 925 dosi pronte per la vendita, 94 dosi di crack, 250 dosi di eroina, 100 grammi di crobret e 50 grammi di eroina ancora da suddividere. All’interno anche materiale per il confezionamento 2 bilancini ed una macchina sottovuoto.
Per la 39enne scattano le manette, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestata, è ora in carcere in attesa di giudizio.