Pompei: cinque vescovi colombiani pellegrini in Santuario

Grande emozione ai piedi di Maria, Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Pellegrini in Santuario, cinque vescovi colombiani: monsignor Jesús Alberto Torres Ariza, Vescovo di San José del Guaviare, monsignor John Mario Mesa Palacio, vicario apostolico di Leticia, monsignor Alfonso García López, vicario apostolico di Guapi-Cauca, monsignor Franklin Misael Betancourt, vescovo di Tumaco, monsignor Arnulfo Moreno Quiñonez, vescovo ausiliare di Calì. Insieme a loro don Alexis Sinisterra Ruiz, sacerdote della diocesi di Buenaventura. Un evento straordinario per la comunità di Pompei guidata dall'arcivescovo Tommaso Caputo.
Monsignor Ariza ha presieduto la santa messa all'Altare Maggiore del Santuario concelebrando con i suoi confratelli Vescovi. I pastori hanno affidato le loro chiese particolari all'intercessione della Madonna di Pompei.