Fuoriuscita di sostanze chimiche a Caivano: al lavoro i tecnici dell'Asl Alla centrale del 118 nessuna segnalazione sanitaria

Sono al lavoro dallo scorso weekend, in costante contatto con la Prefettura, i tecnici dell'Asl Napoli 2 Nord dell'Unità operativa complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina del lavoro, diretta da Gennaro Bilancio, per monitorare i valori dell'aria dei territori in area Asi di Caivano e circostanti, in seguito alla dispersione di inquinanti generata sabato scorso all'esterno di uno stabilimento industriale.

Al momento non risultano segnalazioni sanitarie alla Centrale 118 e i luoghi attenzionati sono già stati interdetti ai lavoratori. L'area è stata messa in sicurezza sin dalle ore immediatamente successive all'evento e la dispersione arrestata. Le operazioni per l'Asl sono coordinate dal Dipartimento di Prevenzione diretto da Luigi Castellone.



I vigili del fuoco hanno effettuato misurazioni ambientali successivamente alle prime operazioni di contenimento e hanno riferito che i valori di Voc (sostanze organiche volatili ) sono rientranti nei valori limite. L’accesso alla zona direttamente interessata dalla fuoriuscita è rimasto interdetto, sono stati pertanto effettuati rilievi a distanza di sicurezza ed è stata richiesta dalla Asl la documentazione tecnica necessaria alla ricostruzione dell’evento e alla valutazione del rischio chimico, comprese le Schede di Dati di Sicurezza delle sostanze impiegate.

Dall’esame preliminare delle schede di dati di sicurezza relative alle sostanze dichiarate dall’azienda come componenti della miscela, emerge la presenza di composti con le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e profili di pericolo: biodegradabili, irritanti e non sono bioaccumulabili né persistenti.

Gli esiti conclusivi saranno formulati al completamento degli accertamenti tecnici, documentali e analitici attualmente in corso. Allo stato attuale non ci sono segnalazioni di cittadini, i contenitori sono stati messi in sicurezza e in attesa di caratterizzazione e lo smaltimento presso le discariche autorizzate.



Il direttore generale dell’Asl Napoli 2 nord, Monica Vanni, dichiara: "Appena ricevuta comunicazione dell’evento e la richiesta di intervento da parte della prefettura, l’Asl ha immediatamente attivato le strutture competenti, operando in raccordo con gli altri enti istituzionali coinvolti. I vigili del fuoco hanno assicurato gli interventi urgenti di contenimento e messa in sicurezza, mentre l’Asl sta svolgendo gli approfondimenti di prevenzione di propria competenza.

Prima del sopralluogo del 13 settembre abbiamo inoltre partecipato alla riunione di coordinamento convocata dalla prefettura, con l’obiettivo di programmare in maniera integrata le attività necessarie alla tutela della popolazione e dei lavoratori".