Capodichino, Manfredi annuncia: «Obiettivo 17,3 milioni di passeggeri l'anno!» «L’obiettivo è accogliere fino a 17,3 milioni di passeggeri l’anno», ha detto Manfredi

250 milioni di euro per il nuovo Aeroporto Internazionale di Napoli. Questa mattina nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, è stato presentato il Masterplan 2035 per l'Aeroporto di Capodichino. L'obiettivo è quello di creare una struttura più grande, moderna e sostenibile.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto oggi a Palazzo Santa Lucia in occasione della presentazione, ha pubblicato sui propri social un video legato al progetto. «Capodichino cresce insieme a Napoli», queste le parole del primo cittadino partenopeo.

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Manfredi sul futuro dell'Aeroporto di Capodichino

Di seguito quanto scritto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui propri canali social:

«Con il nuovo Master Plan vengono investiti oltre 250 milioni di euro entro il 2035 per rendere l’aeroporto più grande, moderno, sostenibile e funzionale. Un nuovo terminal per i voli intercontinentali, nuove aree e piazzole, servizi più efficienti e collegamenti migliori con la città, a partire dalla nuova stazione della metropolitana e dalla riqualificazione di viale Maddalena».

L’obiettivo è accogliere fino a 17,3 milioni di passeggeri l’anno, rafforzando il ruolo internazionale di Napoli e generando nuove opportunità per tutto il territorio. Un progetto strategico realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Campania, ENAC e GESAC