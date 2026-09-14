Detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: un arresto L'intervento della polizia a Porta Capuana

La polizia ha arrestato un 60enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato il predetto che, dopo aver prelevato un involucro da una busta, l’ha consegnato ad un soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno bloccato sia il 61enne, che è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi, 6 involucri di eroina del peso di circa due grammi e di 945 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.