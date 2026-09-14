Case nuove: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 36enne

La polizia ha arrestato un 36enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Luigi Serio, hanno notato il predetto che, dopo aver ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 6 involucri di cocaina/crack e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, è riuscito a fare perdere le proprie tracce.