Pozzuoli, Cristina Donadio ospite al concerto/spettacolo "Battisti vs De André" Un viaggio in musica, parole ed emozioni tra i repertori di due giganti della canzone italiana

Sarà la straordinaria attrice Cristina Donadio la special guest d'eccezione sul palco del New Sea Legend di Pozzuoli (NA) per il concerto/spettacolo “Battisti vs De André”. Appuntamento a giovedì 17 settembre 2026, con inizio alle ore 21:00, sul palco del music club di Via del Mare, 1 a Pozzuoli.

Un evento che unisce la grande narrazione teatrale alla musica d'autore e che vedrà confrontarsi e dialogare i repertori di due dei più grandi e amati cantautori della storia della musica italiana: Lucio Battisti e Fabrizio De André.

“Battisti vs De André” sul palco del New Sea Legend di Pozzuoli

Attraverso il pretesto artistico della "sfida", il pubblico sarà guidato in un percorso emozionante lungo le vicende umane e artistiche di due icone che hanno segnato la cultura del nostro Paese.

Accanto a Cristina Donadio, la scena sarà arricchita dalla presenza dell’attore Arturo Delogu e dalla solida formazione musicale guidata da Gabriella Pascale (voce) e Ninni Pascale (voce e chitarra) con Ettore Sciarra (chitarra), Umberto Sirigatti (basso), Geremia Tierno (batteria) e Francesco Lettieri (tastiere).

Racconti, pensieri e suggestioni che restituiscono intatta la magia di una stagione irripetibile della musica italiana, dove la poesia dei testi incontra la forza universale delle melodie.