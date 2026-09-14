Giancarlo Siani, l'Istituto Denza intitola la palestra al giornalista ucciso Sport, memoria e legalità: il ricordo del giornalista-pallavolista nel presidio educativo stabiese

Lo sport come palestra di vita, l’informazione come baluardo di verità. L’Istituto Comprensivo “Denza - Castellammare 4” compie un nuovo, significativo passo nel suo percorso di formazione alla legalità e al senso civico intitolando la palestra scolastica alla memoria del giornalista Giancarlo Siani.

L’iniziativa riscopre un profilo intimo e prezioso del giovane cronista ucciso dalla camorra nel 1985: prima di dedicarsi con coraggio all'inchiesta giornalistica, Giancarlo fu atleta e allenatore di pallavolo giovanile per la FIDES Vomero, individuando nello sport un fondamentale canale di educazione, disciplina e aggregazione sociale.

Il 18 settembre l'intitolazione della palestra a Giancarlo Siani

La cerimonia di intitolazione della palestra si terrà venerdì 18 settembre 2026 a partire dalle 10.00. Il taglio del nastro vedrà protagonisti il fratello del giornalista, Paolo Siani, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annapaola di Martino e il giornalista Michelangelo Iossa, tra i promotori dell’iniziativa.

Paolo Siani si confronterà con i ragazzi dell’istituto stabiese sulla figura del giornalista del quotidiano “Il Mattino”, sulla ricerca della verità e sulla passione civile, autentiche eredità di Giancarlo Siani.

Il momento centrale dell'evento vedrà protagonisti i giovani studenti guidati dalla referente per la Legalità, la professoressa Maria Palumbo. Gli alunni si esibiranno nel flashmob coreografico sul brano Believer (degli Imagine Dragons), simbolo di fiducia nella giustizia, prima di scendere in campo per una partita dimostrativa di pallavolo con divise realizzate per l’occasione.

L'intitolazione rappresenta il coronamento di un lungo percorso dell’istituto campano, che ha già visto gli studenti impegnati in una visita speciale alla Biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (dove è custodita la Mehari verde di Giancarlo Siani) e coinvolti in ampi incontri culturali con lo scrittore Lorenzo Marone e la band dei SeiSeiSei con Maurizio Capone, Marco Gesualdi e Vittorio Nicoletti Altimari