San Giorgio a Cremano, inaugurato il terzo asilo nido comunale 60 nuovi posti per l’infanzia, per un totale di 29

Inaugurato questa mattina il terzo asilo nido comunale di San Giorgio a Cremano, in via Brodolini, realizzato grazie ai fondi del Pnrr.

Una struttura moderna e funzionale di circa 900 metri quadrati, organizzata su un unico livello e dotata anche di un’ampia area verde, che può accogliere fino a 60 bambini da 0 a 3 anni nelle sezioni dedicate a lattanti, semidivezzi e divezzi

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Michele Carbone, la Giunta e i consiglieri comunali, le famiglie, gli educatori, l’assessore alle Politiche sociali Ciro Di Giacomo e il consigliere regionale e già Sindaco Giorgio Zinno, che nel 2024, durante il suo mandato, aveva avviato il percorso che ha portato alla realizzazione della struttura.

Con l’apertura del nuovo nido, i posti complessivamente disponibili per i bambini da 0 a 3 anni sul territorio cittadino, considerando anche i servizi accreditati, salgono a 290. Un numero destinato a crescere ulteriormente con la realizzazione del quarto asilo nido comunale, in via Cavalli di Bronzo, che consentirà a San Giorgio a Cremano di superare con largo anticipo il 45% di copertura dei posti previsto dagli obiettivi europei per il 2030.

"L’inaugurazione di oggi non rappresenta soltanto l’apertura di una nuova struttura, ma il risultato concreto di una scelta amministrativa precisa: investire sui bambini significa investire sul futuro della città e sostenere concretamente le famiglie nella loro quotidianità - ha detto il sindaco Michele Carbone.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e, in particolare, il consigliere regionale Giorgio Zinno, che da sindaco avviò il percorso nel 2024. Oggi, insieme all’assessore Ciro Di Giacomo e a tutta l’Amministrazione, continuiamo su quella strada, lavorando per rafforzare i servizi per l’infanzia. Il nostro obiettivo è chiaro: aumentare i posti disponibili, migliorare la qualità dei servizi e rendere San Giorgio a Cremano sempre più una città a misura di famiglie. E con il quarto nido di via Cavalli di Bronzo siamo già proiettati verso il prossimo traguardo.

Quello di oggi è un risultato che mi fa particolarmente piacere perché nasce da un percorso che avevamo avviato nel 2024, con l'obiettivo di utilizzare le risorse del Pnrr per creare un nuovo servizio a disposizione delle famiglie - ha aggiunto il consigliere regionale Giorgio Zinno. Vedere oggi questa struttura pienamente realizzata e pronta ad accogliere i bambini dimostra quanto sia importante programmare gli investimenti e dare continuità alle scelte amministrative.

San Giorgio a Cremano sta costruendo una rete di servizi per la prima infanzia significativa e il prossimo obiettivo, con il quarto nido, è ancora più ambizioso. Come Regione Campania continueremo a sostenere i Comuni che investono nei servizi per l’infanzia e, in Consiglio regionale, continueremo a lavorare perché arrivino maggiori risorse alle famiglie e ai territori. Gli asili nido non sono una spesa, ma un investimento sul futuro, sulla crescita dei bambini e sulla possibilità per tante famiglie di conciliare vita e lavoro.

L’amministrazione comunale sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione istituzionale con la Regione Campania per rafforzare le politiche dedicate all’infanzia e alle famiglie. Una direzione che proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione del quarto nido comunale di via Cavalli di Bronzo, confermando la volontà di programmare nuovi servizi e di aumentare progressivamente la capacità di accoglienza della città.

"Una città che si prende cura - ha concluso Carbone - è una città che non si limita a rispondere alle necessità del presente, ma programma ciò che servirà alle famiglie negli anni a venire. È questa la direzione che abbiamo scelto per San Giorgio a Cremano".