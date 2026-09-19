Pozzuoli, box abusivi nelle aree pubbliche: operazione dei carabinieri Un servizio ad ampio raggio che ha interessato il comune

Un’area destinata all’uso comune trasformata, senza alcuna autorizzazione, in spazi privati per parcheggiare le proprie auto. È quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli durante un servizio ad ampio raggio che ha interessato il comune.



I militari, nella località Reginella, hanno denunciato un 52enne, una 48enne, un 45enne e una 44enne per aver occupato abusivamente porzioni di suolo pubblico realizzando 3 box.

Le strutture, realizzate senza alcuna autorizzazione, sorgevano nei cortili pubblici sottraendo di fatto spazio alla collettività e trasformandoli in aree private destinate al parcheggio.



Scatta la denuncia anche per una 27enne. E’ la committente di alcuni lavori di ristrutturazione in un immobile effettuati senza le autorizzazioni previste. All’interno del cantiere individuati anche 5 lavoratori irregolari.



Un 27enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida del suo veicolo senza patente. Era recidivo nel biennio.



Un 21enne, invece, è stato denunciato per fuga pericolosa. Il ragazzo, non fermatosi all’alt imposto dai militari, in sella al suo scooter dava vita a piccolo inseguimento. Per garantirsi la fuga urtava la gazzella dei Carabinieri. Poco dopo veniva bloccato e identificato.



Effettuati anche controlli con il personale dell’Asl. Controllato un esercizio commerciale in via del Mare. La titolare è stata denunciata perché all’interno del locale sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e 2 lavoratori in nero. L’attività è stata sottoposta a chiusura amministrativa.



Nel bilancio anche 44 persone identificate, 20 veicoli controllati, 8 violazioni al codice della strada elevate e 4 persone sono segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.