Controlli dei carabinieri sull'asse Mugnano-Melito: arrestato un 26enne Il servizio ha riguardato la periferia nord del capoluogo partenopeo

Servizio di alto impatto da parte dei carabinieri della periferia nord del capoluogo partenopeo. I militari della compagnia di Marano hanno passato al setaccio le vie di Melito e Mugnano.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 43 persone identificate, 24 veicoli controllati, 10 sanzioni al codice della strada elevate e una persona segnalata alla prefettura per uso personale di droga.

Per i carabinieri anche un arresto. A finire in manette è un 26enne già noto alle forze dell’ordine. I militari stanno effettuando un controllo alla circolazione stradale quando fermano il 26enne in sella al suo scooter.

Perquisito sia in strada che nella sua abitazione è stato trovato in possesso di 57 dosi di crack, 14 dosi di cocaina e una dose di hashish. Addosso anche 3 cellulari e 835 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 26enne è stato anche denunciato per guida senza patente. Era recidivo nel biennio. Arrestato è ora in attesa di giudizio.