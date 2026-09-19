Addio Sandro Mazzola, il cordoglio della SSC Napoli: «Simbolo indimenticabile» Il mondo del calcio saluta Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e leggenda italiana

Si è spento questa mattina Sandro Mazzola, bandiera dell’Inter e leggenda di tutto il calcio italiano, ad 83 anni. 17 stagioni in maglia nerazzurra, l’unica da lui vestita in carriera, ed un palmares ricco di trofei di squadra e personali. 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Italia nel 1965, uno in Champions nel 1964 (7 gol).

A dare l‘annuncio della sua morte è stato il club nerazzurro con una nota.

Il calcio saluta Sandro Mazzola: il messaggio del Napoli

Anche il Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis si sono uniti al saluto del mondo del calcio per Sandro Mazzola.

Di seguito il messaggio di cordoglio della SSC Napoli:

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Allegri, i dirigenti e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e simbolo indimenticabile del calcio italiano. Alla sua famiglia la più sincera vicinanza da parte di tutto il club azzurro