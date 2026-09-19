Pozzuoli, una fuga lunga 18 chilometri: carabinieri arrestano un 41enne Ecco cosa è successo

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, fuga pericolosa, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli un 41enne, già noto alle forze dell’ordine.



I militari sono impegnati in un servizio per contrastare il fenomeno dei furti auto, quando in via Pagano notano una mitsubishi colt girare tra le auto in sosta.

A bordo 3 uomini. Il loro atteggiamento non convince, l’andatura dell’auto è lenta come se stesse scrutando qualcosa. Gli intimano l’alt ma l’autista pigia il piede sull’acceleratore e parte. Un carabiniere lo riconosce: al volante c’è il 41enne.



Parte la fuga. L’uomo non ha alcuna intenzione di fermarsi e da Monteruscello imbocca la Strada Statale 7 Quater in direzione Napoli per poi prendere l’uscita direzione Pozzuoli facendo, improvvisamente, un contromano su via Domitiana per poi entrare nel Rione Toiano.



Sono le 18:30 e il rione è popolato da persone che svolgono la loro quotidianità. I carabinieri a questo punto provano a fermare l’auto ma il 41enne non ne vuole sapere.

Tampona la “macchina civetta” e continua la fuga. I militari sono costretti a rallentare, le strade sono troppo affollate. Dopo un inseguimento di 18 chilometri la Mitsubishi verrà trovata abbandonata.



I carabinieri continuano le ricerche. Le indagini conducono all’abitazione del 41enne. Controllato è stato trovato in possesso, nascosto nel porta bagagli di un’altra auto, di uno zaino con all’interno diversi attrezzi atti allo scasso e “chiavi vergini” per l’apertura di diverse tipologie di veicoli.



L’auto utilizzata per la fuga risulterà oggetto di furto. Il 41enne arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.