Napoli: controlli dei carabinieri nei quartieri Pianura e Rione Traiano I militari hanno ispezionato diversi esercizi commerciali

A seguito degli eventi dello scorso 15 settembre, quando nei pressi della stazione Cumana e a bordo di un treno due minorenni rimasero feriti dopo un’aggressione, i carabinieri della compagnia Bagnoli hanno intensificato i controlli su impulso della Prefettura nei quartieri Pianura e Rione Traiano.



Non poteva mancare la droga. I carabinieri della stazione Rione Traiano hanno effettuato diverse perquisizioni a via Marco Aurelio. All’interno di un’intercapedine tra un'abitazione e la scala condominiale del palazzo del civico 214 sono stati rinvenuti e sequestrati 182 grammi di marijuana e alcune dosi tra crack e cocaina. Sequestrato anche del materiale per il confezionamento dello stupefacente.



Questa notte i militari, con il prezioso contributo del personale Asl, hanno ispezionato diversi esercizi commerciali.

A Pianura è stata sospesa un’attività di pasticceria e rosticceria a corso Duca d’Aosta per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. Per il titolare una sanzione da mille euro e la riduzione dell’attività a una singola linea di produzione/vendita.

Diverse le prescrizioni notificate a un esercizio commerciale a via vecchia comunale che si occupa della vendita al dettaglio di bevande e alimenti. Per il titolare una sanzione pari a 2mila euro.