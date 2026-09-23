Pedinata e minacciata di morte, dieci giorni di terrore per una donna

L'uomo si era reso irreperibile ma i carabinieri lo hanno scovato in un albergo e arrestato

pedinata e minacciata di morte dieci giorni di terrore per una donna

Giugliano in Campania: Deve essere arrestato per atti persecutori ma si rende irreperibile. Dieci giorni di terrore per la vittima. Carabinieri scovano 53enne in un albergo...

Giugliano in Campania.  

Lo scorso 12 settembre era sfuggito all’arresto e da allora aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano non avevano mai smesso di cercarlo, troppo pericoloso per l’ex compagna.

Siamo a Giugliano in Campania, è il 12 settembre e i carabinieri si presentano nell’abitazione di un 53enne del posto. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e violazione di domicilio aggravati, commessi tra luglio e settembre in danno dell’ex compagna.

Deve - su disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale procura - essere portato in carcere ma si rende irreperibile.

I carabinieri organizzano un monitoraggio costante e discreto sulla vittima per proteggerla. L’uomo più volte l’aveva pedinata e minacciato di ucciderla.

Le ricerche del 53enne terminano stanotte. Siamo a Casoria e i carabinieri fanno irruzione in un Hotel. L’uomo aveva fornito false generalità ma questo non è bastato per sfuggire all’arresto. Il 53enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria

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