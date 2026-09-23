Cocaina nei contenitori dei medicinali: in casa più di due chili di droga Carabinieri arrestano un 38enne

Forio, via Sant’Antonio Abate. I carabinieri della compagnia di Ischia pattugliano le strade quando, un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine, parcheggia il suo scooter a pochi metri dai militari.

Indossa uno zaino. Il suo atteggiamento è sfuggente e non convince i carabinieri che vogliono capirci di più. Lo fermano. Parte il controllo.

All’interno dello zaino, nascosti dentro 2 contenitori di medicinali da banco, 18 involucri di cocaina.

La perquisizione si estende anche nell’abitazione del 38enne.

Tra il soggiorno e la camera da letto nascosti 18 panetti di hashish per un totale di un chilo e 700 grammi, 5 buste sottovuoto con dentro marijuana dal peso totale di 740 grammi e 222 involucri di cocaina. Trovato anche del materiale per il confezionamento e 9 mila e 650 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Per il 38enne scattano le manette. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.