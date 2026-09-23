Afragola, sorprese a rubare in un centro commerciale: arrestate due donne Si tratta di una 19enne e una minorenne

La polizia ha arrestato una 19enne ed una 16enne per furto aggravato. Gli agenti del commissariato di Afragola, sono intervenuti presso un centro commerciale di Afragola per la segnalazione di furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che le due giovani erano state fermate dai dipendenti di tre attività commerciali, avendo asportato da diversi negozi numerosi capi di abbigliamento, occultandoli in un passeggino.

Pertanto, gli operatori hanno controllato entrambe trovandole in possesso della merce sottratta. Per tali motivi, le indagate sono state arrestate mentre la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.