Trovato con diversi involucri di eroina durante una perquisizione: arrestato Spacciatore nella rete della polizia a Porta Capuana

La polizia ha arrestato un 61enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, la stava cedendo ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 61enne, trovandolo in possesso di un involucro di eroina. Inoltre, all’interno dell’intercapedine in questione, gli operatori hanno rinvenuto una busta contenente 20 involucri della stessa sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 5 grammi.