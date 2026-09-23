San Giuseppe Vesuviano, rapina in un supermercato: la polizia arresta due uomini Avevano aggredito una dipendente portando via bevande alcoliche

La polizia ha arrestato un 47enne e un 35enne, entrambi irregolari sul territorio nazionale per rapina impropria.

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, sono intervenuti in via Croce Rossa per la segnalazione di un furto in un supermercato.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una dipendente che, indicando due uomini poco distanti, ha raccontato che gli stessi, poco prima avevano sottratto delle bevande alcoliche ma, una volta sorpresi, l’avevano aggredita fisicamente per poi darsi alla fuga.

Gli operatori hanno immediatamente raggiunto e bloccato i due che, alla loro vista, hanno lanciato le bottiglie sul manto stradale frantumandole.