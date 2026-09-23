Soccavo: sorpreso con la droga durante un controllo e arrestato In manette un 31enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 31enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato San Paolo, hanno notato il giovane mentre occultava una busta sotto alcune mattonelle nei giardinetti della strada.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 165 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, all’interno della busta, invece, sono stati rinvenuti 54 involucri di marijuana del complessivo peso di 110 grammi e 11 involucri di hashish del peso di 26 grammi circa.