Frattamaggiore, movida sotto tiro: controlli dei carabinieri Tre le persone denunciate

Controlli dei carabinieri nel centro cittadino di Frattamaggiore. I militari della locale stazione, insieme a quelli della squadra motociclisti del radiomobile di Napoli e del Nas, hanno battuto le aree della movida. 3 le persone denunciate.

Un 36enne incensurato del posto è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso dosi di cocaina e hashish e 90 euro in contante ritenuto provento illecito.

Un 19enne risponderà di porto abusivo di armi. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

Oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, i reati contestati ad un 25enne di Caivano. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà.

Grazie alla collaborazione di personale del NAS, è stata ispezionata una macelleria-polleria. Nei locali riscontrate violazioni igienico sanitarie e la mancanza di titolo autorizzativo per l’esercizio di un’attività alimentare. 4mila euro il conto delle sanzioni elevate.

Durante il servizio sono state identificate 78 persone e passati al setaccio 54 veicoli. 2 quelli sequestrati, 6 le sanzioni al codice della strada. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.