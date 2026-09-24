VIDEO | Vermi e insetti negli alimenti destinati ad una mensa per bambini Blitz dei carabinieri del Nas, denunciata la titolare di una coop: sigilli a 500 chili di prodotti

Vermi e insetti nelle farine e nel riso, cibo congelato privo di qualsiasi tracciabilità, assenza di norme igieniche. È quanto hanno trovato i Carabinieri in un deposito alimentare di Caivano, sospeso con sanzioni per diverse migliaia di euro.

L'OPERAZIONE CONGIUNTA

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Caivano insieme al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e ai servizi sociali del Comune. Nel mirino dei controlli sono finite due comunità alloggio e tre comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. È stato durante l'ispezione di due delle cinque strutture che sono emerse le irregolarità più significative, legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati.

LA DENUNCIA E LE SANZIONI

I Carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti. Alla donna sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro.

IL SEQUESTRO DEL DEPOSITO

I controlli hanno portato anche alla sospensione di un deposito di alimenti, ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea in materia di sicurezza alimentare. Tra i sequestri dei Carabinieri figurano recipienti con insetti e buste di farina con vermi.

IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE

È scattato inoltre il divieto di immissione in commercio per circa 500 chili di prodotti alimentari - secchi, freschi, congelati e surgelati - privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria.