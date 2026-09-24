Afragola: sorpresi con la droga e arrestati In manette un 29enne e un 42enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato un 29enne e un 42enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Venezia Giulia ad Afragola, hanno controllato il 29enne, trovandolo in possesso di 3 pezzi di hashish del peso di 4 grammi circa, di una busta con 14 grammi circa di marijuana e di 240 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e 950 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, gli agenti, nel transitare in via Armando Diaz, hanno notato a bordo di un’autovettura il 42enne che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Lo hanno raggiunto e controllato in via Spineti, trovandolo in possesso di 12 involucri contenenti 5 grammi di cocaina e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.