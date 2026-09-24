Controlli a Grumo Nevano: cinque violazioni del codice della strada

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 176 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, controllato 99 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo.
Infine, sono state contestate 5 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, divieto di sosta, mancanza della revisione periodica e guida senza patente, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 6.000 euro.