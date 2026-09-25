Acerra, droga, armi e cartucce: sequestro dei carabinieri La perquisizione, all’interno di un appartamento disabitato in un condominio

Durante una perquisizione, all’interno di un appartamento disabitato in un condominio di via Gaetano Caporali trovati: un chilo e mezzo di hashish suddivisi in 15 panetti, una pistola Revolver calibro 38 priva di matricola e una pistola beretta priva di carrello, canna e matricola.

Trovate anche 44 cartucce di vario calibro, 2 bilancini e materiale per il confezionamento della droga.

Le armi, sequestrate, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.