Arma in festa a Napoli: 102 anni per il brigadiere Giuseppe Mele Oltre 35 anni nell'arma dei carabinieri

Una ricorrenza speciale per il brigadiere Giuseppe Mele: ben 102 candeline. Un evento di quelli rari che non capitano spesso.

In occasione dell’importante traguardo, il generale di brigata Biagio Storniolo, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, si è recato presso la residenza per anziani dove il brigadiere Mele è attualmente ospite, per portargli personalmente gli auguri di tutta l’arma dei carabinieri.



Nella circostanza, sono state consegnate al brigadiere una lucerna in cristallo e una lettera di auguri del comandante generale dell’arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo.

La luce della lucerna richiama idealmente la memoria di una lunga vita e di un servizio svolto per la collettività, rappresentando al tempo stesso la continuità dei valori dell’Arma capaci di attraversare le generazioni. Il cristallo, con la sua trasparenza e la sua luminosità, evidenzia i valori di integrità, lealtà e dedizione che hanno accompagnato il brigadiere nel corso della sua carriera.



La carriera del brigadiere Mele ha avuto inizio nel 1943 ed è durata per oltre 35 anni, durante i quali ha svolto servizio in diversi reparti territoriali dell’arma. Nel corso della sua lunga attività professionale ha operato presso il comando provinciale di Napoli, la stazione carabinieri Napoli Chiaia, la stazione Napoli avvocata e la stazione di Monte di Procida, maturando una significativa esperienza al servizio della Benemerita e delle comunità.

"È per me un grande onore essere qui oggi per rivolgere al brigadiere Mele i più sentiti auguri per questo straordinario traguardo. I suoi 102 anni rappresentano un momento di grande gioia, ma anche l’occasione per rendere omaggio ad un nostro commilitone che ha servito l’arma e il Paese. Abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza e la nostra gratitudine, nella consapevolezza che il legame tra un carabiniere e la propria Istituzione non si interrompe con il congedo, ma continua a vivere attraverso il ricordo, i valori e le generazioni che si susseguono», ha dichiarato il generale Biagio Storniolo.

Un incontro dal forte valore simbolico, nel quale il ricordo della lunga esperienza vissuta nell’Arma si è intrecciato con la gioia per un compleanno davvero straordinario: 102 anni di vita, di cui una gran parte dedicata al servizio e ai valori dell’Istituzione.