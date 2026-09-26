Castellammare di Stabia: sequestrate 1355 dosi di droga e rilevatore microspie

Continuano i servizi nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4” che vedono impegnati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari dello squadrone eliportato cacciatori di “Sardegna”.
Con l’obiettivo di combattere il narcotraffico nella zona dei Monti Lattari i carabinieri passano al setaccio ogni scorcio di vegetazione, muretti e le aree più impervie.
Località Aranciata Faito. I militari notano un’auto parcheggiata. Si avvicinano e sentono un forte odore. Vogliono aprirla.
Nel cofano: 655 dosi di crack, 401 dosi di marijuana, 299 dosi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Trovato anche un rilevatore di microspie. Tutto sequestrato.