Castellammare di Stabia: sequestrate 1355 dosi di droga e rilevatore microspie

Operazione dei carabinieri insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Sardegna

castellammare di stabia sequestrate 1355 dosi di droga e rilevatore microspie

Castellammare di Stabia, sequestro dei carabinieri: 1355 dosi di droga e un rilevatore di microspie...

Castellammare di Stabia.  

Continuano i servizi nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4” che vedono impegnati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e i militari dello squadrone eliportato cacciatori di “Sardegna”.

Con l’obiettivo di combattere il narcotraffico nella zona dei Monti Lattari i carabinieri passano al setaccio ogni scorcio di vegetazione, muretti e le aree più impervie.

Località Aranciata Faito. I militari notano un’auto parcheggiata. Si avvicinano e sentono un forte odore. Vogliono aprirla.

Nel cofano: 655 dosi di crack, 401 dosi di marijuana, 299 dosi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Trovato anche un rilevatore di microspie. Tutto sequestrato.

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