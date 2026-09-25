Italia-Belgio 0-2, Di Lorenzo: «Dispiace, ma è la strada giusta! Su De Bruyne..» Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato nel post partita di Italia-Belgio a Rai 1

Il capitano del Napoli è sceso in campo questa sera con la maglia della Nazionale italiana per la partita di Uefa Nations league contro il Belgio del suo compagno di squadra, Kevin De Bruyne. La formazione italiana allenata da Roberto Mancini è uscita sconfitta dal campo dello stadio Olimpico di Roma per 0-2: assist proprio del centrocampista del Napoli sul primo gol di Godts.

Di Lorenzo ha giocato 90 minuti, mentre Antonio Vergara - anche lui a Coverciano al servizio della Nazionale - non è rientrato nella lista convocati per questa partita.

Di Lorenzo post Italia-Belgio: «

Al termine della partita, il capitano del Napoli Giovanni di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai 1.

Di seguito le sue parole:

«La squadra, al di là del risultato, ha cercato di fare il massimo e, ripeto, dispiace, dispiace molto perché ci tenevamo a partire bene in questo girone. Adesso abbiamo altre partite dove sicuramente dobbiamo migliorare».

«Sapevamo di affrontare una squadra con ottime individualità e stasera l'hanno dimostrato. Hanno giocatori molto veloci, molto qualitativi che riescono a sfruttare ogni minimo errore della squadra avversaria. Stasera l'abbiamo visto anche noi: abbiamo perso due palle magari semplici a centrocampo dove loro sono riusciti a ripartire. Peccato perché secondo me, quando abbiamo preso il secondo gol, era un momento della partita dove avevamo preso un po' di campo, dove avevamo avuto anche delle occasioni per pareggiare. Ripeto, dispiace, però ci portiamo a casa delle cose positive che abbiamo fatto».

«Secondo me questa è la strada giusta, è quello che ci chiede il mister: avere una squadra coraggiosa che va in avanti, che si gioca la partita. Insomma, è la prima di sei, la prima di queste quattro che affronteremo in queste due settimane. Abbiamo sbagliato qualcosa, però sono sicuro che insomma, da qui in avanti faremo sempre meglio».

«De Bruyne è un giocatore fenomenale, lo si è visto. È un giocatore importante, io ho la fortuna di vederlo ogni giorno allenarsi, ha qualità importantissime. Stasera penso che ha fatto una grande partita e peccato per noi, però nessuno discute il valore di De Bruyne».