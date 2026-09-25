Al Village di Coppa America la protesta di Bagnoli: "Rompiamo la vetrina" Rete No America's Cup in protesta a Bagnoli: indetto corteo per domani

Alle porte del villaggio di regata, con lo striscione d'ordine «Rompere la vetrina!», è esplosa la protesta promossa dalla rete No America's Cup, affiancata dai comitati degli sfollati dei Campi Flegrei e dai collettivi dei disoccupati. Il capo d'accusa rivolto alle istituzioni e agli organizzatori è di natura politica e contabile: un imponente dispendio di risorse pubbliche destinate alla kermesse sportiva a fronte della totale assenza di risposte concrete per le emergenze sociali del territorio.

Cementificazione e dragaggi: l'allarme per idrocarburi e sostanze tossiche

L'inchiesta dei comitati territoriali accende i riflettori sulle trasformazioni in corso lungo la fascia costiera a ovest di Napoli. Con la giustificazione e la tempistica stringente dettate dall'evento velico, il litorale avrebbe subito un'ulteriore accelerazione dei processi di cementificazione, accompagnata da interventi di dragaggio dei fondali che pongono seri interrogativi sul piano della tutela della salute pubblica. Secondo quanto denunciato dai manifestanti, le operazioni di scavo marittimo stanno risvegliando i veleni storicamente depositati sui fondali dell'ex area industriale. La movimentazione dei sedimenti potrebbe rimettere in circolo idrocarburi e sostanze tossiche e cancerogene, con ripercussioni dirette sull'ecosistema e sulla popolazione. Il danno ambientale sarebbe già documentato da ampie chiazze inquinanti ben visibili dall'alto nello specchio d'acqua antistante la costa, mentre cresce l'allarme per le esalazioni nocive disperse nell'aria a danno dei residenti del quartiere.

L'emergenza sfollati dimenticata

Parallelamente alla criticità ambientale, sul piano della cronaca sociale emerge una profonda frattura tra la narrazione patinata del grande evento e la condizione degli abitanti. Mentre l'area dei Campi Flegrei continua a fare i conti con l'emergenza bradismica e con centinaia di famiglie in costante ricerca di una sistemazione abitativa dignittosa, il mercato immobiliare della zona ha registrato una violenta spinta speculativa. I comitati segnalano come la forte richiesta di alloggi da parte dei team organizzatori della Coppa America abbia spinto molti proprietari ad alzare vertiginosamente i prezzi delle locazioni. Una dinamica che sta saturando l'offerta disponibile e marginalizzando gli sfollati del bradisismo e le fasce sociali più fragili, costretti a fronteggiare canoni fuori mercato o la totale impossibilità di reperire un'abitazione nel proprio quartiere.

Corteo a Bagnoli: la mobilitazione parte dalla Cumana del Dazio

Di fronte a quello che le sigle promotrici definiscono un "corto circuito democratico" e una gestione verticistica del territorio, la contestazione si prepara a trasformarsi in mobilitazione collettiva. Per la giornata di domani è stato indetto un corteo di protesta che attraverserà le vie principali del quartiere. L'appuntamento per cittadini, disoccupati e sfollati è fissato per le ore 10:00 presso la stazione della Cumana del Dazio, punto di partenza di una marcia indetta per pretendere il blocco immediato dei dragaggi impattanti, il contrasto alle speculazioni abitative e la destinazione prioritaria dei fondi pubblici al risanamento ambientale e al sostegno sociale.