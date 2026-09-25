Afragola, tagliato il nastro della prima aula Montessoriana al "Marconi" Grande affluenza all'inaugurazione

Grande affluenza giovedì 24 settembre all'Istituto Comprensivo Afragola 1 "Marconi" per l'inaugurazione della prima Aula Montessoriana dell'istituto, la "Casa dei Bambini". Alla cerimonia hanno preso parte numerose persone tra famiglie, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni del territorio. Il progetto, annunciato il 15 settembre nel giorno di avvio dell'anno scolastico 2026/2027, è regolarmente attivo ed è stato reso possibile dalla donazione degli arredi da parte di De Ponte Innovazioni S.r.l.

L'appuntamento si è aperto alle 18 con i saluti istituzionali del sindaco di Afragola, Gennaro Giustino, il taglio del nastro e la visita agli spazi, a seguire gli interventi della dirigente scolastica Maria Grazia Silverii, di Valentina De Ponte della De Ponte Innovazioni e della docente Susi Caiazzo. Il buffet ha chiuso la serata.

"Oggi Afragola compie un passo importante: una scuola pubblica apre le porte a un modo nuovo di far crescere i nostri bambini, mettendo al centro autonomia, curiosità e benessere. Ringrazio la dirigente, i docenti e le famiglie per l'impegno, e l'azienda che ha scelto di investire nel nostro territorio. Quando istituzioni, scuola e imprese lavorano nella stessa direzione, a guadagnarci sono le nuove generazioni e l'intera comunità." ha dichiarato il sindaco Gennaro Giustino.

“L'apertura della casa dei bambini è stata resa possibile dall'incontro con un'imprenditrice illuminata, Valentina De Ponte, che si è occupata della progettazione e di donare gli arredi di questo nuovo ambiente di apprendimento, consentendo la realizzazione di una volontà specifica della nostra istituzione scolastica”, ha affermato la dirigente Silverii.

“L'inaugurazione ha richiesto e continuerà a richiedere un importante investimento nella formazione del personale docente: innesca un processo di specializzazione che arricchisce non solo la sezione ma, con un effetto di contaminazione pedagogica, tutto l'Istituto. Vogliamo che possa svilupparsi un vero e proprio un polo di cultura montessoriana nell’area vesuviana”

"Come psicologa dell'architettura ho progettato questo spazio seguendo non solo le linee guida del metodo Montessori, ma anche i criteri che favoriscono il benessere dei bambini”, ha spiegato Valentina De Ponte dell'azienda De Ponte Innovazioni. «Come azienda di famiglia abbiamo scelto di investire in questo progetto perché crediamo sia doveroso restituire qualcosa a un territorio che ci dà tanto".

La Casa dei Bambini è uno spazio calibrato sulle proporzioni fisiche e sulle capacità cognitive dei piccoli alunni, dove i bambini sono liberi di muoversi e di scegliere l'attività da svolgere. Una scelta che, spiega l'istituto, intercetta la forte domanda delle famiglie, sempre più attente alla qualità dei processi educativi e ai ritmi di crescita naturale dei figli.