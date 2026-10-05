Napoli, piazza Capuana: sorpresa a cedere droga e arrestata

La polizia ha arrestato una 44enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato una donna che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un uomo.
I poliziotti, hanno raggiunto e bloccato, sia la donna, trovata in possesso di 2 involucri di cocaina/crack, un involucro di eroina e di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, che l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina/crack appena acquistata.
Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.