Napoli, piazza Capuana: sorpresa a cedere droga e arrestata Le manette sono scattate ai polsi di una 44enne

La polizia ha arrestato una 44enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato una donna che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un uomo.

I poliziotti, hanno raggiunto e bloccato, sia la donna, trovata in possesso di 2 involucri di cocaina/crack, un involucro di eroina e di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, che l’acquirente, trovato in possesso di una dose di cocaina/crack appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagata è stata arrestata mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.