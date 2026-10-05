Italia, Mancini promuove Vergara: «Può essere l'ala destra del futuro!» «Vergara deve crescere, ma ha qualità», queste le parole del CT Roberto Mancini

L'Italia scenderà in campo questa sera contro la Turchia per l'ultima gara di questa lunga sosta, valevole per il Girone di UEFA Nations League. Il CT Roberto Mancini si è detto fiducioso rispetto al percorso che la sua Nazionale sta conducendo in questa prima fase. Ai microfoni di Rai Sport, però, ha evidenziato la forza dell'avversario.

«Non dobbiamo sottovalutare la Turchia: affrontiamo una squadra forte, in difficoltà, senza alcuni calciatori forti, ma con altri che vogliono mettersi in mostra».

Mancini su Antonio Vergara: «Ha qualità»

Di seguito le parole del CT Roberto Mancini su Antonio Vergara ai microfoni di Rai Sport:

Vergara deve crescere, ma ha qualità. Ci vuole tempo, gioca nel Napoli e sta facendo esperienza, spero possa essere la nostra ala destra per i prossimi anni. Dalla Campania e da Napoli arrivano spesso calciatori bravi, i ragazzi devono ricominciare a giocare per strada, da bambini, questa è un po’ la chiave. È la cosa migliore da fare

Il calciatore del Napoli potrebbe partire anche titolare questa sera nella gara tra Italia e Turchia.