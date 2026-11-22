Ancora carte d'identità senza microchip: 4 denunce nel Napoletano Indagini dei Carabinieri sulle cause e sui rischi penali del fenomeno

Quattro persone denunciate nel giro di poche ore per aver circolato con documenti di identità manomessi. È il bilancio di una serie di controlli mirati condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tra il capoluogo, l'area nord e l'isola azzurra. In tutti i casi accertati, le tessere presentavano la totale asportazione del microchip elettronico.

I controlli tra il capoluogo, Arzano e Capri

L'operazione ha portato all'identificazione e al deferimento all'autorità giudiziaria di quattro soggetti con profili diversi, a conferma della trasversalità del fenomeno sul territorio metropolitano. Durante un normale controllo su strada a Capri, un giovane di 23 anni ha consegnato ai militari della locale stazione una Carta d'Identità Elettronica (CIE) priva del componente elettronico. Due le denunce scattate in città; una di queste ha riguardato un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ad Arzano: un 33enne del posto è stato fermato dai militari e trovato in possesso di una tessera identicamente alterata.

Le ipotesi investigative: frodi o timore del tracciamento

Gli accertamenti tecnici effettuati sulle tessere sequestrate hanno evidenziato tagli netti e precisi sul supporto plastico, incompatibili con una rottura accidentale o con la normale usura. Gli inquirenti stanno lavorando su due piste principali per spiegare la diffusione di questa pratica.

Riciclo illecito per falsificazioni: Il microchip originale custodisce i dati anagrafici, le informazioni biometriche e le chiavi di autenticazione digitale del titolare. Secondo gli investigatori, i chip verrebbero estratti intatti per essere trapiantati su documenti contraffatti, rendendo i falsi molto più difficili da individuare ai varchi di controllo.

Timore di geolocalizzazione: Una seconda ipotesi riguarda l'iniziativa autonoma di singoli cittadini che rimuovono il circuito per diffidenza verso le tecnologie digitali o nell'errata convinzione di evitare presunti tracciamenti da parte delle forze dell'ordine.

Un fenomeno in crescita in tutta la Campania

Gli episodi delle ultime ore si inseriscono in una sequenza di sequestri registrati in tutta la regione tra settembre e novembre 2026. Il19 novembre 2026 tre persone denunciate tra Qualiano, Giugliano in Campania e il quartiere napoletano di Marianella per il possesso di CIE manomesse. Ad Ottobre tre casi distinti scoperti in pochi giorni dai Carabinieri della stazione di Acerra, tutti accomunati dall'asportazione chirurgica del chip. A settembre a Eboli, nel Salernitano, la Polizia Municipale aveva denunciato un 40enne fermato durante un posto di blocco con un'incisione netta al posto del circuito elettronico.

Le conseguenze penali per chi altera il documento

La rimozione del microchip invalida immediatamente la Carta d'Identità Elettronica, privandola della sua funzione di riconoscimento. Sul piano penale, la manomissione integra il reato di falsità materiale commessa dal privato su atto pubblico, comportamento che comporta il ritiro immediato del documento e la denuncia a piede libero.