Napoli-Torino 1-0, Allegri: «Lang decisivo. Il calcio di Allegri non esiste» Il Napoli vince contro il Torino 1-0: riparte da qui la stagione degli azzurri

Il Napoli ha conquistato 3 punti contro il Torino con una vittoria di misura firmata Scott McTominay. Un'esultanza di carattere del centrocampista scozzese che ha dimostrato la voglia di questa squadra di trionfare dinanzi al proprio pubblico e allontanare le difficoltà di inizio stagione.

Nel post partita Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quanto avvenuto in campo. «I ragazzi sono stati molto bravi, hanno avuto l'umiltà e il rispetto di mettersi al pari del Torino. La squadra si è comportata bene anche nelle fasi finali della partita, sui calci d'angolo. Ci dà solidità non prendere gol stasera, erano 8 partite che subivamo gol».

Allegri post Napoli-Torino: «Lang decisivo»

Nota dolente della serata l'infortunio Antonio Vergara. «Si è fatto male, non so per quanto lo perderemo. Dispiace molto, era molto abbattuto. Credo sia stato un infortunio per il periodo, quest'anno ha responsabilità diverse, la Nazionale, maggiori pressioni mentali... Questi infortuni a volte sono causati anche da queste cose», ha dichiarato il tecnico.

Sulla sfida di Champions contro il Manchester City, il tecnico ha ribadito che la qualificazione alla prossima fase passa per le gare successive a quella in Inghilterra. «È una partita molto importante è bella da giocare, ma bisogna essere realisti: la Champions ce la giocheremo contro Club Brugge, Sabah e Viking. Quella che dovevamo vincere era contro il Bodo e l'abbiamo fatto. Martedì sarà molto importante e difficile, ma dobbiamo sistemare il campionato».

«Lang? È stato decisivo. Ha fatto l'assist recuperando la palla. Sta crescendo, sono molto contento di lui come di tutti gli altri. Nel primo tempo ho preferito far giocare Spinazzola, che rientrava dall'infortunio, così se fosse successo qualcosa avrei avuto il cambio».

«Il calcio di Allegri non esiste», le parole del tecnico

«Il calcio di Allegri non esiste. Esiste il calcio fatto di una squadra che è il Napoli, dove dobbiamo recuperare dei giocatori. In queste 10 partite, a parte un paio come il primo tempo contro il Genoa, abbiamo preso troppi gol in maniera facile. Stasera a parte il tiro da fuori area non abbiamo preso tiri, abbiamo difeso meglio dentro il campo dove entravano facilmente. E poi bisogna capire che le partite durano 95 minuti e serve sofferenza, non si può vincere sempre 3-0 senza che gli avversari tirano».