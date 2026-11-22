Luci di Natale in piazza Borsa, Fiola: "Nessuno mi commissarierà" ?Il presidente Ciro Fiola accende le luminarie in piazza Bovio a Napoli e risponde all'inchiesta

Luci di Natale e tensioni istituzionali si intrecciano in piazza Bovio. Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha inaugurato ieri sera il tradizionale allestimento natalizio dell’ente camerale, intervenendo pubblicamente per la prima volta dopo le recenti vicende giudiziarie e amministrative che hanno coinvolto i vertici dell’istituzione.

L’ente e il suo presidente sono finiti al centro dell'attenzione della Procura per la vicenda legata ai presunti elenchi elettorali gonfiati e all’aumento di stipendio riconosciuto alla segretaria generale. A ciò si è aggiunta, nelle ultime ore, l'attivazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) per l'invio di ispettori.

La replica di Fiola sull'inchiesta e il commissariamento

Arrivato pochi minuti prima del conto alla rovescia per l'accensione delle luminarie, Fiola ha scelto di non rinunciare all’appuntamento pubblico già in calendario, rivendicando la propria estraneità ai fatti contestati e rispondendo direttamente all'ipotesi di un commissariamento. «Questo è un momento particolare della vita, ma passerà», ha dichiarato il presidente a margine dell'evento. «Gli ispettori? Ben vengano, li accoglieremo a braccia aperte. Di ispezioni ne abbiamo avute tante in questi anni, molte per fatti politici. Voglio rammentare, senza entrare nel merito dell’attuale inchiesta, che due consiliature fa la Camera di Commercio fu oggetto di arresti e neanche in quel caso fu commissariata».

Fiola ha poi richiamato i paletti normativi che regolano gli enti camerali: «Vogliono far pagare a me? Ho le spalle forti, se devo pagherò, ma non sarà facile commissariarmi. Dobbiamo vedere anche se possono farlo, perché la legge 580 pone dei limiti precisi di intervento. Mi affido ai magistrati; se poi gli ispettori vorranno sostituirsi ai giudici, vedremo».

Non è mancata una stoccata politica all'indirizzo dell'esecutivo nazionale: «Molti membri del governo si dichiarano garantisti, voglio vedere se poi questo garantismo lo praticano anche con gli altri. Siamo in contatto con i nostri avvocati e, quando saremo chiamati, diremo ciò che sappiamo. Le accuse che ci vengono rivolte sono infondate: abbiamo rispettato la norma sulle elezioni e proveremo a spiegare al pubblico ministero come ci siamo comportati».

L'allestimento in piazza Bovio e i progetti per la città

Archiviate le dichiarazioni politiche e giudiziarie, l’evento è entrato nel vivo con l'accensione del percorso luminoso intitolato "Le Finestre della Meraviglia", un progetto che unisce decorazioni tradizionali e installazioni multimediali, finanziato dall'ente con un investimento di centomila euro. Nel corso della serata, Fiola ha tracciato anche le prossime linee d'intervento dell'ente sul territorio. L'ente si candida a illuminare i principali palazzi storici di Napoli, tra cui il Maschio Angioino, Castel dell’Ovo e Castel Capuano, seguendo il modello di altre capitali europee. Fiola ha precisato che quest'anno la Camera di Commercio non ha contribuito alle luminarie del Comune non per una scelta propria, ma per il subentro della Regione Campania con uno stanziamento di tre milioni di euro. Annunciati nuovi contributi economici destinati alle aziende di Pozzuoli, «a cui finora nessuno ha pensato».

L'installazione di piazza Bovio, curata dal direttore artistico Marco Capasso insieme a un team di quattro artigiani del digitale, resterà attiva per 50 giorni fino a gennaio, funzionando come un grande calendario dell'Avvento digitale con oltre 50 sorprese quotidiane.