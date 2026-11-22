Droga a Poggioreale: arrestato familiare, presi droni e cellulare Nuovo blitz della Polizia Penitenziaria nel carcere di Poggioreale a Napoli

Nella Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" di Poggioreale la Polizia Penitenziaria ha sventato l'ennesimo tentativo di approvvigionamento illecito destinato ai padiglioni detentivi. Un familiare di un recluso è stato tratto in arresto in flagranza di reato mentre tentava di oltrepassare i varchi di controllo occultando 300 grammi di hashish. L'operazione, resa nota dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), conferma una recrudescenza dei traffici illeciti all'interno del più grande istituto penitenziario del Mezzogiorno, ormai trasformato in un crocevia in cui metodi tradizionali di occultamento si saldano a tecniche di consegna ad alta tecnologia.

Perquisizioni e intercettazioni aeree: il bilancio dei sequestri

Parallelamente all'arresto effettuato durante i controlli ai colloqui, gli agenti del reparto di Poggioreale hanno condotto una mirata attività di perquisizione ordinaria e straordinaria nelle sezioni detentive. L'ispezione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 200 grammi di sostanza stupefacente, sempre di tipo hashish, insieme a cinque smartphone di ultima generazione, dispositivi fondamentali per mantenere attive le comunicazioni tra i detenuti e l'esterno eludendo la sorveglianza istituzionale.

Il quadro investigativo si completa con un episodio risalente ai giorni scorsi che evidenzia la vulnerabilità dello spazio aereo sovrastante l'istituto napoletano. Grazie a una tempestiva segnalazione dei militari dell'Esercito Italiano impegnati nella vigilanza esterna, la Polizia Penitenziaria ha intercettato un carico di droga appena sganciato da un drone direttamente nell'area riservata al passeggio dei detenuti. Una modalità operativa sempre più frequente che trasforma i cortili interni in punti di atterraggio per rifornimenti teleguidati.

L'allarme sicurezza e la carenza di organico

Di fronte alla sistematicità dei tentativi di introduzione di droga e telefoni cellulari, i vertici sindacali tornano a sollecitare un intervento strutturale da parte dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia. "Non possiamo continuare a reggere l'urto esclusivamente grazie all'abnegazione della Polizia Penitenziaria," dichiarano congiuntamente il presidente dell'USPP Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. "Sono necessarie tecnologie di ultima generazione, sistemi anti-drone e apparati di controllo più avanzati, ma anche e principalmente il rafforzamento della pianta organica, oggi in deficit di 200 unità, in modo da poter garantire maggiore tutela legale e operativa agli uomini e alle donne del Corpo."

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, l'attuale dotazione strumentale e numerica non è più sufficiente a contenere l'evoluzione delle strategie criminali: "Solo colmando queste lacune si può consentire al personale di fronteggiare adeguatamente le nuove modalità di introduzione di droga e cellulari all'interno delle carceri".