Infortunio Vergara, lacrime in campo: come sta? La previsione sul recupero «Basta, basta», la frustrazione di Antonio Vergara: disperazione e lacrime uscendo dal campo

Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona grazie alla rete di Scott McTominay. Tre punti fondamentali che portano la squadra di Massimiliano Allegri a quota 18 punti in campionato, superando il Cagliari e in attesa di Bologna e Juventus che giocano oggi.

Al netto dei tre punti, però, la gara porta con sé la nota dolente dell'infortunio di Antonio Vergara. Il calciatore del Napoli è stato costretto a lasciare il campo dopo poco più di 10 minuti di gioco a causa di fastidio muscolare. Per il napoletano si tratta del secondo infortunio - dopo il problema al polpaccio del mese scorso - maturato in questa stagione.

Infortunio Vergara: la disperazione e le lacrime in campo

Antonio Vergara non è riuscito a trattenere la frustrazione al momento dell'infortunio. «Basta, basta», le parole che si sono lette distintamente attraverso il suo labbiale, con i compagni che sono andati ad abbracciarlo per rincuorarlo. L'abbraccio anche di Massimiliano Allegri all'uscita dal campo.

In panchina il trequartista del Napoli si è lasciato andare ad un lungo pianto per la previsione di un nuovo stop. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, si tratterebbe di un risentimento al flessore della coscia sinistra: restano da attendere gli esiti degli esami strumentali per capire l'entità della lesione.

Vergara out: quanto sarà lungo lo stop?

Le previsioni non sembrano essere ottimistiche. In attesa della diffusione di una nota medica da parte della SSC Napoli, Il Mattino parla di un possibile rientro nel 2027. Il suo rientro, quindi, potrebbe essere individuato nella gara contro il Parma del 3 gennaio. Il calciatore salterebbe quindi sette partite: Manchester City, Sassuolo, Lecce, Brugge, Milan, Fiorentina e Atalanta.